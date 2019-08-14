В организации празднования Курбан-байрама в Татарстане приняли участие около тысячи волонтеров

(Казань, 14 августа, «Татар-информ»). Примерно тысяча волонтеров приняли участие в организации празднования Курбан-байрама на территории Татарстана в этом году. Об этом сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

При этом 650 добровольцев работали в специализированных забойных цехах: закалывали животных и делили мясо на части, а также раздавали его нуждающимся.

Помимо этого, волонтеры помогали в уборке мечетей и прилегающих к мечети территорий, мест организации детских и семейных праздников. «Наиболее активными оказались волонтеры из Казани, Набережных Челнов и Азнакаева», – отмечается в сообщении республиканского муфтията.

Волонтерское движение является важным направлением молодежной политики Духовного управления мусульман Татарстана. Всего на сегодняшний день оно объединяет свыше тысячи добровольцев в возрасте от 14 до 80 лет.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», в дни празднования Курбан-байрама благотворительный фонд «Закят» ДУМ РТ раздал нуждающимся около 5,5 тонны жертвенного мяса.

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