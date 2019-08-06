В Курбан-байрам благотворительный фонд «Закят» планирует раздать около 5 тонн жертвенного мяса

(Казань, 6 августа, «Татар-информ», Артур Казанцев). В Курбан-байрам благотворительный фонд «Закят» ДУМ РТ планирует раздать около 5 тонн жертвенного мяса. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал генеральный директор благотворительного фонда «Закят» Булат Марданов.

«Кульминационной точкой для нашего фонда станут три праздничных дня, в которые в этом году мы планируем раздать примерно 5 тонн жертвенного мяса. Конечные получатели – это около тысячи наших подопечных семей и примерно десять различных организаций Казани», – отметил спикер.

Марданов добавил также, что фонд продолжает принимать заявки на заклание жертвенных животных.

«Каждый может позвонить и заказать заклание барашка, его стоимость составляет 8 тыс. рублей. Все жертвенное мясо будет роздано нуждающимся, фонд не преследует никакой финансовой выгоды», – подчеркнул глава благотворительного фонда.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что стоимость жертвоприношения годовалого барашка включает в себя заклание, разделку и раздачу жертвенного мяса всем нуждающимся.

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