Молодежь Кукмора в ходе акции «Автобус 14..30» предложила открыть театральную студию

(Кукмор, 13 августа, «Татар-информ»). Организованная Министерством молодежи Татарстана акция «Автобус 14..30» сегодня добралась до Кукмора. Об этом пишет местная газета «Трудовая слава».

Руководитель проекта Алла Абросимова объяснила, что в ходе автобусного тура по муниципалитетам республики молодые люди могут рассказать о том, чего им не хватает, или о том, что, на их взгляд, нуждается в усовершенствовании.

Встреча прошла в актовом зале Академии творчества. Помимо онлайн-опроса, была организована дискуссии с участием первого заместителя министра по делам молодежи РТ Тимура Сулейманова и главы Кукморского района Сергея Димитриева. Прозвучали предложения проводить в Кукморе массовые забеги и дискотеки, открыть театральную студию и студию звукозаписи, а также молодежный центр.

«В завершение встречи участникам была предоставлена возможность оставить свой никнейм на автобусе и прокатиться на нем с диджеем по городу», – отмечает издание.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», молодежная акция «Автобус 14..30» стартовала в Казани 12 августа. Организованный Минмолодежи Татарстана автобусный тур должен побывать во всех муниципалитетах республики.

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