Татар-информ

14 августа 2019, 16:34

Общество

В Сабинском районе собрались трудоустраивать молодежь с помощью Telegram-канала

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Общество

В Сабинском районе собрались трудоустраивать молодежь с помощью Telegram-канала

Фото: minmol.tatarstan.ru

Организованная Минмолодежи Татарстана экспедиция «Автобус 14..30» побывала в Богатых Сабах.

(Казань, 14 августа, «Татар-информ»). На прошедшей в рамках акции «Автобус 14..30» открытой дискуссии в Богатых Сабах прозвучало предложение создать Telegram-канал для трудоустройства уезжающей из Сабинского района Татарстана молодежи, сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

Идею высказала 23-летняя Кристина Фазлиева – педагог дополнительного образования в сфере молодежной политики. По ее словам, молодые люди после окончания вузов и ссузов Казани обычно возвращаются на родину, так как муниципалитет развивается достаточно быстро. Но они испытывают трудности с трудоустройством из-за отсутствия единого ресурса.

«Есть предложение создать Telegram-канал или страницу в Instagram’е, где будут размещены все возможные вакансии нашего района. Так молодежь Сабинского района, обучаясь в других городах, будет понимать, как использовать свои навыки на родине, и на предприятиях района будут новые молодые специалисты», – пояснила Фазлиева.

Предложение молодого специалиста поддержал глава Сабинского района Раис Минниханов, поручив с 14 августа начать сбор данных о вакансиях всех местных предприятий. «Это отличная идея! Мы давно об этом думали и не могли объединить всё в одно. Не зря собрались, спасибо молодежи!» – подчеркнул он.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», молодежная акция «Автобус 14..30» стартовала в Казани 12 августа. Организованный Минмолодежи Татарстана автобусный тур должен побывать во всех муниципалитетах республики. Так, участники встречи в Кукморском районе предложили открыть театральную студию и студию звукозаписи

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