Фонари и рябины: жители одного из домов Менделеевска обсудили реализацию проекта «Наш двор»

(Казань, 14 августа, «Татар-информ»). В Менделеевске жители дома № 24 по улице Фомина обсудили реализацию проекта «Наш двор».

Горожане смогли задать вопросы, связанные с благоустройством дворовой территории, главе Менделеевского района РТ Валерию Чершинцеву и руководителям городских служб, сообщает ИЦ «Менделеевск».

В следующем году во дворе дома должны появиться крытая беседка, скамейки, игровые элементы для детей, мусорные урны и дополнительные фонари. «Жильцы проявили инициативу по посадке рябин во дворе и цветов на палисадниках», – отмечается в сообщении.

С инициативой реализовать проект «Наш двор» в Татарстане выступила партия «Единая Россия». Обсуждения проходят в разных районах республики, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.