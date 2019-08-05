Жители села Шапши Высокогорского района обсудили реализацию проекта «Наш двор»

(Казань, 5 августа, «Татар-информ»). Жители одного из многоквартирных домов села Шапши Высокогорского района Татарстана обсудили реализацию проекта «Наш двор».

Обсуждение состоялось в рамках встречи с кандидатом в депутаты Государственного Совета РТ, генеральным директором АО «Татагролизинг» Азатом Зиганшиным, пишут «Высокогорские вести».

«Идея этой программы в том, чтобы жители программы сами сделали зонирование и территориальное планирование своего двора», – подчеркнул Зиганшин.

Жители дома затронули множество вопросов, связанных с благоустройством дворовой территории. Зашла речь и о ремонте дороги и заездов во двор, и об установке фонарей, и об обустройстве парковочных мест, и об установке детских площадок и озеленении двора.

В рамках реализации проекта «Наш двор» в Высокогорском районе эта встреча стала первой, но не единственной. Жители других домов разных сельских поселений также смогут сформулировать свои пожелания по благоустройству придомовой территории, отмечает издание.

С инициативой реализовать проект «Наш двор» в Татарстане выступила партия «Единая Россия». Обсуждения проходят в разных районах республики – например, в Нурлатском, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

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