В Татарстане подготовлены схемы обновления 90% дворов

(Казань, 10 августа, «Татар-информ»). В Татарстане в рамках подготовки к реализации программы «Наш двор» проведены замеры на 8 тыс. 326 дворовых территориях из 8 тыс. 489 имеющихся в республике. Схемы работ подготовлены для 7 тыс. 696 дворов, что составляет 90,3% от общего их числа.

Об этом на совещании в Доме Правительства региона рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин. Совещание в режиме видеоконференцсвязи с муниципалитетами провел Президент Татарстана Рустам Минниханов, в нем также принял участие и. о. Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин, сообщает пресс-служба руководителя республики.

В Татарстане за текущий год в рамках программы «Доступная среда» должны быть адаптированы для инвалидов пять школ, пять детских садов и два учреждения дополнительного образования за 21 млн. 494 тыс. рублей. К 8 августа работы ведутся на 11 объектах из 12, отметил в своем докладе глава Минстроя РТ.

Кроме того, в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Татарстане за 2019 год должны обустроить 54 объекта общественных пространств в 35 муниципалитетах. «<…> из бюджета Республики Татарстан выделено 2 млрд. рублей, из бюджета РФ – 1 млрд 273,3 млн рублей, общая сумма – 3 млрд 273,3 млн рублей», – пояснил докладчик.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», за пять лет, с 2020-го по 2024 год, в рамках программы «Наш двор» должны быть приведены в порядок дворовые пространства многоквартирных домов во всех городах и районных центрах Татарстана. С соответствующей инициативой выступили депутаты Госсовета республики – члены фракции «Единая Россия». Президент РТ Рустам Минниханов поддержал идею и дал поручение разработать целевую программу.

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