В Татарстане потеплеет до +26 градусов

(Казань, 14 августа, «Татар-информ»). Завтра, 15 августа, в Татарстане существенно потеплеет. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Благодаря антициклону осадков на территории республики не ожидается. Впрочем, местами по региону, как и сегодня, ночью и утром вероятен туман.

Столбики термометров в ночные часы опустятся до 8 градусов выше нуля. В светлое время суток воздух прогреется до 21–26 градусов тепла.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», профессор КФУ Юрий Переведенцев заявил о возвращении в Татарстан жаркой погоды примерно на десять дней.

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