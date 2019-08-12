В четверг воздух в Татарстане прогреется до +25 градусов

(Казань, 12 августа, «Татар-информ»). В Гидрометцентре Татарстана рассказали, какую погоду ждать в Татарстане в ближайшие три дня.

Активный циклон отошел на восток, и республика оказалась в его холодной тыловой части — в Татарстан поступает холодный воздух северными потоками. На восток отошла и основная зона осадков, но в отдельных районах республики еще наблюдаются дожди. Заметно понизился температурный фон — сегодня днем температуры воздуха составили +10..+16 градусов.

Завтра, во вторник, сохранится холодная погода, местами будет идти дождь. Это произойдет под влиянием тыловой части циклона. Ночью температура воздуха понизится до +3..+8 градусов, днем составит +12..+17 градусов.

В среду, 14 августа, местами в Татарстане возможет дождь при прохождении теплого атмосферного фронта. Температурный фон начнет повышаться из-за смены потоков на юго-западные. Ночью температура воздуха составит +6..+11 градусов, днем прогреется до +15..+20.

В четверг станет еще теплее: ночью температура составит +8..+13 градусов, днем +20..+25. Причиной небольшой вероятности осадков станет влияние поля повышенного атмосферного давления.

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