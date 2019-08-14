Профессор КФУ: В Казань на десять дней вернулась жара

(Казань, 14 августа, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Жаркая погода и летний зной вернулись в Казань на этой неделе. Тепло продержится в столице Татарстана около десяти дней. Об этом «Татар-информ» сообщил сегодня завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев.

«Тот самый высотный циклон, который нам отравлял жизнь на протяжении полутора месяцев, ушел. Мы сейчас находимся в полосе достаточно высокого давления. Тепло пришло в наш регион с юга. Над Скандинавией есть циклон, от него к нам тянутся фронты, мы находимся в теплом секторе», — сообщил он.

Согласно прогнозу Гидромета РФ, вся текущая неделя в столице Татарстана будет теплой. 15 августа в Казани днем ожидается 25 градусов тепла, 16 августа — 26 градусов, 17 августа — 25 градусов, 18 и 19 августа — 26 градусов. 20 августа в дневные часы воздух в городе прогреется до 24 градусов тепла.

«Температурный фон в августе все время был ниже нормы, а сейчас превысил ее. Всю неделю температура будет выше нормы на 2-3 градуса. Теплая погода сохранится в ближайшую декаду — примерно до 23 августа. Так часто бывает: если начало августа дождливое и холодное, то обычно к середине месяца устанавливается теплая погода. Среднемесячная температура августа составляет около 18 градусов. Столько же примерно градусов должна составлять среднесуточная температура в эти дни», — отметил Переведенцев.

По прогнозу Гидромета РФ, в ночные часы температуры будут тоже достаточно высокими. Так, в ночь с 16 на 17 августа ожидается 18 градусов тепла, в ночь с 17 на 18 августа — 17 градусов тепла, в ночь с 18 на 19 августа будет 19 градусов тепла. Кстати, жители Казани уже пережили рекордно холодную ночь последнего месяца уходящего лета.

«Жители Казани пережили самую холодную ночь последнего месяца лета. Она была с 12 на 13 августа. Тогда температура составила 6,8 градуса. Эта ночь побила рекорд 1968 года, когда было зафиксировано ночью 7,7 градуса тепла», — сообщила «Татар-информ» заведующая метеостанцией КФУ Мадина Шарипова.

Несмотря на жару, на этой неделе в Казани возможны осадки. Это обусловлено тем, что через нашу территорию будет проходить фронтальная система. Последний месяц лета вообще выдался дождливым.

«В августе выпало много осадков — более 90 мм, что уже составляет 150% от нормы, а сейчас всего лишь середина месяца. По прогнозу Гидромета РФ, на этой неделе также возможны осадки», — сказал Переведенцев.

Согласно данным Гидромета РТ, 15 августа в Татарстане ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Минимальная температура воздуха ночью составит 8 — 13 градусов. Максимальная температура воздуха днем составит 20 — 25 градусов.

16 августа также ожидается переменная облачность. Местами пройдет дождь, возможны грозы. Ветер юго-западный, южный умеренный, при грозе кратковременные усиления до 15 — 18 м/с. Минимальная температура воздуха ночью составит 12 — 17 градусов тепла, а максимальная температура воздуха днем 23 — 28 градусов.

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