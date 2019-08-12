«Нижний Новгород» взял у «Рубина» в аренду нападающего Сагитова

(Казань, 13 августа, «Татар-информ»). Нападающий казанского «Рубина» Артур Сагитов на правах аренды перешел в клуб «Нижний Новгород», который выступает в Футбольной национальной лиге. Об этом сообщает пресс-служба команды из столицы Татарстана.

«Соглашение рассчитано до 31 мая 2020 года», – отмечается в сообщении.

Артур Сагитов – 19-летний воспитанник Академии «Рубина». За главную команду он провел в общей сложности 14 матчей, забив один гол, который принес казанцам победу над грозненским «Ахматом».

В текущем сезоне Российской премьер-лиги форвард ни одного раза не сыграл за казанский клуб. Принять участие во встрече с московским «Динамо» 21 июля ему помешала травма, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ» со ссылкой на слова тренера «Рубина» Романа Шаронова.

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