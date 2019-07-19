Тренер «Рубина»: Нападающий Сагитов получил травму и пропустит игру с «Динамо»

(Казань, 19 июля, «Татар-информ», Артур Шипилов). Тренер казанского «Рубина» Роман Шаронов рассказал о состоянии команды перед матчем второго тура против московского «Динамо».

«После матча с “Локомотивом” игроки почувствовали уверенность, теперь мы оставляем то, что получилось, убираем негативные моменты и движемся вперёд. Главное, что у нас нет страха, но важно, чтобы уверенность не переросла в самоуверенность», — сообщил тренер журналистам перед открытой тренировкой.

Также Шаронов рассказал об изменениях в составе, отметив, что не сыграют Артур Сагитов и Евгений Марков (по условиям аренды): «Артур получил травму, поэтому он не готовится к следующей игре. Кроме Сагитова все остальные готовятся к игре в штрафном режиме».

Матч против московского коллектива пройдёт 21 июля в гостях, на ВТБ Арене.

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