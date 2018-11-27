Первая победа Шаронова в официальном матче: «Рубин» в меньшинстве обыграл московское «Динамо»

(Казань, 21 июля, «Татар-информ», Артур Шипилов). Казанский футбольный клуб «Рубин» под управлением Романа Шаронова впервые победил в матче российской премьер-лиги. Гостевая встреча против московского «Динамо» завершилась со счетом 0:1.

Тренерский штаб «Рубина» выпустил на поле следующий состав: в воротах Юрий Дюбин, в защите сыграли Олег Данченко, Егор Сорокин, Филипп Уремович и Виталий Денисов. В опорной зоне расположились Иван Коновалов, Вячеслав Подберезкин и Павел Могилевец, на острие атаки же вышли Евгений Башкиров, хорошо показавший себя в первой игре чемпионата Зурико Давиташвили, а также только-только перешедший в казанский клуб Видар Кьяртанссон.

Денисов не стал изменять себе и поэтому нарушил правила уже на 15-й секунде матча. Жестко играли игроки «Рубина», что вылилось в желтую карточку Башкирову. Хорошо показывали себя казанцы в первом тайме, атакуя то флангами, то используя провалы москвичей в центре поля. Неплохо себя показывали в атаке Давиташвили, демонстрируя индивидуальное мастерство, в защите надежно действовал Сорокин и Уремович. Однако на 36-й минуте Башкиров получил вторую желтую и оставил команду в меньшинстве, полностью поломав тактические схемы тренера Романа Шаронова.

Пять последних минут тайма можно без сомнения назвать бенефисом Дюпина, который дважды спас команду в опаснейших ситуациях. Во втором эпизоде «Динамо» выходило четвертом на одного защитника, тем не менее казанский голкипер оставил свои владения в неприкосновенности.

Второй тайм начался с двух замен, произведенных Шароновым: Бека Микелтадзе и Данил Степанов сменили на поле Виталия Денисова и Видара Кьяртанссона. Несмотря на меньшинство, был момент у Могилевца после прохода Данченко, однако голкипер хозяев Антон Шунин успел сложиться и вытащить мяч из ближнего угла.

Большими силами атаковали хозяева поля, но своими навесами добиться им ничего не удалось. За 15 минут до конца игры «Рубин» произвел замену, из-за которой количество грузинских футболистов на поле не изменилось: Хвичи Кварацхелия появился на ВТБ Арене вместо Зурико Давиташвили. Только Хвичи оказался на газоне, сразу же обыграл двоих защитников «Динамо» и пробил по воротам, но Шунин вновь был на месте.

Очень грамотно действовали казанцы, не было заметно численное преимущество москвичей — «Рубин» везде успевал и перекрывал зоны, интересно действуя в атаке.

Всю концовку игры хозяева давили на ворота «Рубина», Подберезкин и Кварацхелия получили по «горчичнику», но несмотря на обилие атак, казанцы не сдались, а сумели забить гол: на третьей добавленной минуте в результате контратаки отличился Микелтадзе.

Следующий матч казанский «Рубин» проведет дома 29 июля против грозненского «Ахмата».

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