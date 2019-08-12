В Казани появится закрытый сайт для предупреждения чрезвычайных ситуаций

(Казань, 12 августа, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Казани появится виртуальный ресурс под названием «Ситуационный центр», который будет собирать данные со всех устройств и датчиков на городских объектах и прогнозировать чрезвычайные ситуации и угрозы. Об этом на деловом понедельнике в мэрии столицы РТ рассказал начальник Управления информационных технологий и связи Рифат Ханнанов.

«В этом году запланировано 150 объектов социальной инфраструктуры завести в виртуальный “Ситуационный центр“. С нового года начнем предоставлять доступ всем руководителям, структурам и директорам учреждений, чтобы можно было со всем этим работать и эффективно применять», – проинформировал докладчик.

«Ситуационный центр» – это инфраструктура для сбора метаданных с целью получения статистики, прогнозирования и предупреждения возможных угроз, а также для предоставления накопленных данных федеральным органам исполнительной власти и таргетированного сервиса для всех служб и ведомств.

«Мы изучили опыт Москвы, Санкт-Петербурга и европейских городов. Есть решения, которые позволяют опрашивать все датчики и устройства и отправлять сигнал на сервер. Наша цель – не построить здание, где будет много мониторов и людей в форме, а создать виртуальный “Ситуационный центр“, в котором будут обрабатываться данные», – добавил Ханнанов.

В зависимости от уровня менеджера, мэр ли это Казани, министр внутренних дел по РТ или директор учреждения, будут приходить сигналы, которые понадобятся для принятия управленческих решений. Виртуальный «Ситуационный центр» позволит с любого места и в любом формате зайти и узнать информацию, которая нужна в данный момент, чтобы принять управленческое решение. Однако эта система не будет общедоступной.

«Основная цель – не перегружать всех информацией, потому что, учитывая увеличение количества камер видеонаблюдения, за нею невозможно уследить. Цель – набрать статистику, прогнозировать и предупреждать. Сейчас важно предоставить онлайн-доступ, разграничить уровни пользователей и обеспечить безопасность этих данных, чтобы они не ушли, сохранились», – подытожил спикер.

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