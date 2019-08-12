В пяти парках Казани появятся камеры видеонаблюдения

(Казань, 12 августа, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В пяти парках Казани будут установлены камеры видеонаблюдения в рамках проекта «Безопасный город». Об этом на деловом понедельнике в мэрии столицы РТ рассказал начальник Управления информационных технологий и связи Рифат Ханнанов.

«Запланирована установка новых камер в парках “Озеро Комсомольское“ (в поселке Дербышки), имени Саид-Галиева и “Дубрава“, в саду “Эрмитаж“ и на озере Лебяжье, а также дооснащение паспортами безопасности парков Петрова и имени Тинчурина», – отметил докладчик.

На данный момент в 33 парках и скверах города установлены 419 камер видеонаблюдения. Согласно информации МВД России по Татарстану, за 2018 год в Казани с помощью систем видеонаблюдения раскрыли 1,2 тыс. преступлений и выявили более 600 административных правонарушений.

Комплекс «Безопасный город» обеспечивают мониторинг, прогнозирование, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а также контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений.

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