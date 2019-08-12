Самозанятые Казани за уикенд реализовали двухнедельный оборот продукции на тематической ярмарке

(Казань, 12 августа, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Ярмарка самозанятых в Казани помогла реализовать за два дня столько продукции, сколько обычно продается за пару недель. Об этом на деловом понедельнике в мэрии столицы РТ рассказал председатель городского Комитета экономического развития Артур Валиахметов.

«Фестиваль был задуман как инструмент предоставления самозанятым открытого канала сбыта их продукции в общественных пространствах города, и он полностью себя оправдал. Самозанятые участники фестиваля за эти два дня смогли реализовать двухнедельный оборот продукции», – сообщил докладчик.

Фестиваль самозанятых в Горкинско-Ометьевском лесу прошел в субботу и воскресенье, 10 и 11 августа. Более 170 самозанятых представили свои креативные проекты в области общепита, услуг и развлечений. Еще 40 человек стали официально зарегистрированными самозанятыми. За два дня ярмарку посетили около 7 тыс. жителей и гостей Казани.

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