В Казани жители многоквартирных домов получили доступ к камерам видеонаблюдения

(Казань, 12 августа, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Советском районе Казани жители многоквартирных домов получили доступ к квартальным камерам видеонаблюдения в рамках проекта «Безопасный город». Об этом на деловом понедельнике в мэрии столицы Татарстана сообщил начальник Управления информационных технологий и связи Рифат Ханнанов.

«С администрацией Советского района в рамках пилотного проекта на портале “Открытая Казань“ реализован модуль интеграции с поставщиками видеонаблюдения. Жильцам, имеющим личный кабинет, на портале предоставлен доступ к видеокамерам, которые находятся в радиусе 300 м от адреса пользователя, – для контроля за детьми по пути в школу и кружки. В дальнейшем радиус может быть расширен в зависимости от обращений горожан», – пояснил докладчик.

На основе разработанных совместно с МВД по РТ единых подходов на 2,3 тыс. многоквартирных домов Казани установлены 8,5 тыс. видеокамер. Впервые апробирован поквартальный принцип организации видеонаблюдения, с помощью которого обеспечивается контроль въездов и выездов в квартал, игровых и спортивных площадок, парковок и точек сбора ТБО, добавил Ханнанов.

Комплекс «Безопасный город» – это совокупность решений, которые обеспечивают мониторинг, прогнозирование, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а также контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений. Он предусматривает интеграцию информационно-управляющих подсистем дежурных, диспетчерских и муниципальных служб для их оперативного взаимодействия.

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