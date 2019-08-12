Экологи проверяют последствия утечки опасного вещества из автоцистерны на трассе под Казанью

(Казань, 12 августа, «Татар-информ»). Экологи проверяют последствия утечки опасного вещества из фуры на трассе под Казанью, сообщили в пресс-службе Минэкологии РТ.

«Наши специалисты выехали на место ЧП, а также на восточный полигон, где в данный момент находится фура. Экологи произведут пробы воздуха и почвы, где вещество смывали, чтобы проверить, не превышены ли предельно допустимые концентрации вредных веществ», – уточнили в министерстве.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что вчера утром на 829-м километре трассы М7 встала автоцистерна, из которой произошла утечка тригонокса. В результате данный участок автодороги был перекрыт.

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