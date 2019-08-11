(Казань, 11 августа, «Татар-информ). На трассе М7 возобновили движение транспорта, приостановленное из-за утечки опасного вещества. Движение было открыто в оба направления.

Как стало известно ИА «Татар-информ», последствия ЧП ликвидировали. В пресс-службе ГУ МЧС по РТ сообщили, что автоцистерну обсыпали песком.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня утром на выезде из Казани, на 829-м километре трассы М7 у деревни Званка, произошло ЧП. На трассе встала автоцистерна, которая перевозила тригонокс в Стерлитамак из Бельгии. Из-за поломки холодильной установки произошла утечка вещества в виде испарения

Тригонокс – бесцветная жидкость, которая при воздействии на кожу вызывает дерматиты, а при попадании в организм воздействует на ЦНС.

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