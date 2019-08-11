Из-за утечки опасного вещества из автоцистерны на выезде из Казани на М7 приостановлено движение

(Казань, 11 августа, «Татар-информ»). На трассе М7 на выезде из Казани произошла утечка опасного вещества из автоцистерны, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«ЧП произошло в Пестречинском районе на 829-м километре трассы М7 у деревни Званка. На трассе встала автоцистерна, перевозящая тригонокс в Стерлитамак из Бельгии. Из-за поломки холодильной установки произошла утечка вещества в виде испарения», – рассказали в МЧС.

На место отправились пожарные ПСЧ № 126, огнеборцы из Казани. Никто не пострадал.

Тригонокс – бесцветная жидкость. Вещество может взрываться от сильного трения или удара. При воздействии на кожу вызывает дерматиты, которые трудно лечить. При попадании в организм воздействует на ЦНС. Сам по себе тригонокс является пожаро- и взрывоопасным соединением.

Как сообщили ИА «Татар-информ» очевидцы, движение по трассе было перекрыто. По информации ГИБДД Татарстана, автоинспекцией был организован объезд данного участка трассы.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по РТ, к месту ЧП должны привезти песок для обвалования.

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