Чемпион Универсиады по плаванию: Горжусь, что представляю именно Татарстан

(Казань, 10 августа, «Татар-информ», Артур Шипилов). Чемпион Универсиады-2019 по плаванию Григорий Тарасевич прокомментировал получение благодарности Президента РТ по случаю празднования Дня физкультурника.

«Очень приятно, что Президент Татарстана находит время для подобных мероприятий. Год выдался очень успешным, и на Универсиаде, и на чемпионате мира у нас очень много наград. Я горжусь, что представляю именно этот регион», – заявил пловец.

Кроме того, он поделился своим отношением к тому, что в 2025 году Казань примет чемпионат мира по водным видам спорта: «Обрадовался, так как в других городах нет той инфраструктуры, которая есть в Казани. Отличный комплекс с двумя большими ваннами, для спортсменов это здорово».

И добавил: «Конечно, надеюсь принять в нем участие, потому что это родные стены, свои болельщики. Думаю, выступлю успешно».

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», на Всемирной летней Универсиаде 2019 года в Неаполе Григорий Тарасевич завоевал три медали – золотую, серебряную и бронзовую.

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