В Казанском Кремле состоялось чествование спортсменов по случаю Дня физкультурника

(Казань, 10 августа, «Татар-информ», Артур Шипилов). В Казанском Кремле состоялось чествование спортсменов и тренеров по случаю Дня физкультурника. Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов вручил им ордена, медали, звания и благодарности.

«Хотел бы поздравить всех нас с Днем физкультурника. Отдельно хотелось бы отметить традицию чествования спортсменов в зале Кремля, ведь каждая победа спортсмена – это победа республики. Это огромный труд команды, тренерского штаба, а также спонсоров. Нам очень приятно проводить такие встречи, так как это гордость Татарстана», – произнес перед торжественным вручением Президент РТ.

Сначала награду вручили главному тренеру «Зенита-Казани» Владимиру Алекно – он удостоен ордена Дружбы. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени отметили генерального директора «Зенита» Ильхама Рахматуллина. Пловец Александр Красных, тренер по стендовой стрельбе Юрий Алексеев и тренер по борьбе корэш Вакиф Давлетшин награждены медалями «За доблестный труд».

Затем Минниханов вручил удостоверения заслуженных работников физической культуры РТ тренеру по плаванию Татьяне Алифашкиной, тренеру по настольному теннису Фарходу Исмаилову и тренеру по тхэквондо Сергею Титкину.

Благодарности Президента Татарстана удостоены татарстанские спортсмены – победители и призеры чемпионатов мира и Европы, Универсиады 2019 в Неаполе. Также были награждены их тренеры.

Во время награждения произошел забавный диалог между Миннихановым и Айгуль Ситдиковой – чемпионкой мира по пауэрлифтингу. Он спросил, какой вес поднимает спортсменка и сможет ли поднять его. Та ответила, что может сделать это без особого труда.

От лица спортсменов к Президенту РТ обратился наставник казанского «Зенита» Владимир Алекно: «От имени всех спортсменов благодарю за огромную поддержку. Сегодня Казань по праву является столицей спорта». «Если надо, мы и Олимпиаду организуем», – добавил он.

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