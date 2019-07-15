Россияне завоевали на Универсиаде в Неаполе 82 медали, 14 из них на счету спортсменов из РТ

(Казань, 15 июля, «Татар-информ», Дмитрий Киселев). Вчера вечером на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе прошла церемония закрытия Всемирной летней Универсиады-2019. Сборная России завоевала на этом турнире 82 медали, 14 из которых на счету татарстанских спортсменов.

Больше всего медалей в копилку сборной Татарстана принесло плавание. Студент Поволжской академии спорта Григорий Тарасевич в стиле плавание на спине на разных дистанциях принес сборной России три медали: «золото» (100 метров), «серебро» (200 метров) и «бронзу» (50 метров).

Егор Куимов был лучшим на дистанции 100 м баттерфляем, а также вместе с Григорием Тарасевичем стал серебряным призером в комбинированной эстафете 4×100 метров.

Студентка Поволжской академии спорта, уроженка Набережных Челнов Ирина Приходько стала второй на дистанции 800 м вольным стилем и бронзовым призером в эстафете 4×200 метров вольным стилем.

Отличились и татарстанские прыгуны в воду. Воспитанница Казанского училища олимпийского резерва Карина Шкляр взяла «бронзу» в прыжках с трехметрового трамплина, а Александр Белевцев, представляющий Поволжскую академию спорта, стал третьим в командной классификации среди мужчин.

В настольном теннисе Саъди Исмаилов (Поволжская академия спорта) завоевал две «бронзы» в видах программы смешанный парный разряд и одиночный разряд.

Еще одно «серебро» сборной Татарстана в мужском теннисном турнире, в командной классификации среди мужчин, принес Тимур Киямов.

В виде спорта тхэквондо ВТФ на третью ступень пьедестала почета в личном первенстве поднялся Рафаэль Камалов (весовая категория 87 кг).

Андрей Сурмачевский, Алексей Кононов, Роман Пакшин стали бронзовыми призерами командного турнира по волейболу в составе сборной России.

Всего российская сборная на прошедшей Универсиаде завоевала 82 медали: 22 золотые, 24 серебряные и 36 бронзовые. Первое место осталось за командой Японии (33 золотых, 21 серебряная и 28 бронзовых наград). Третье место заняла сборная Китая.

В состав российской делегации игр вошел 361 человек: 275 спортсменов и 86 официальных лиц.

Российскую сборную на Универсиаде представили спортсмены из 51 региона и 100 вузов страны. Самые многочисленные команды — из Москвы (61 человек), Санкт-Петербурга (27), Московской области (27), Краснодарского края (25) и Татарстана (18).

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