В Татарстане ввели в эксплуатацию почти 65% запланированного жилья

(Казань, 10 августа, «Татар-информ»). Согласно данным на 9 августа, в Татарстане введено в эксплуатацию 1 млн 564,5 тыс. кв. метров жилья, что составляет 64,5% от плана. Об этом на совещании в Доме Правительства региона рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Ирек Файзуллин, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи с муниципалитетами провел Президент Татарстана Рустам Минниханов. В нем также принял участие и. о. Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин.

Из 165 домов на 7 тыс. 838 квартир общей площадью 438,3 тыс. кв. метров, которые должны быть построены по инвестиционной программе Государственного жилищного фонда при Президенте РТ, введены в эксплуатацию 73 дома на 2 тыс. 553 квартиры площадью 147,8 тыс. кв. метров.

Из остальных 92 домов, возводимых в рамках программы социальной ипотеки, 14 уже построены, 20 находятся в высокой степени готовности, 35 – в средней и 23 – в низкой, отметил докладчик.

Сертификаты на получение жилья, как и было запланировано на текущий год, получили 33 многодетные семьи, имеющие пятерых и более детей. При этом 22 из них уже реализованы.

Кроме того, по программе обеспечения жильем молодых семей в соответствии с утвержденным списком получателей субсидий на 54 молодые семьи Минмолодежи РТ заключило электронные соглашения с районами республики в системе «Электронный бюджет», добавил Файзуллин.

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