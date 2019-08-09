Татар-информ

9 августа 2019, 21:00

ОбществоПроисшествия

В Татарстане с начала года количество ДТП по вине водителей автобусов снизилось на 10 происшествий

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ОбществоПроисшествия

В Татарстане с начала года количество ДТП по вине водителей автобусов снизилось на 10 происшествий

Фото: Султан Исхаков

По вине водителей автобусов за семь месяцев зарегистрировано 81 ДТП, в которых 110 человек получили ранения.

(Казань, 9 августа, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане за семь месяцев этого года число дорожно-транспортных происшествий по вине водителей автобусов сократилось на 10 случаев по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил заместитель начальника Управления ГИБДД МВД по РТ Дамир Бикмухаметов.

В Татарстане за семь месяцев с участием автобусов зарегистрировано 194 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли четыре человека и 258 получили различные травмы, рассказал спикер. «По сравнению с аналогичным периодом 2018 года количество ДТП снизилось на три происшествия, погибших – на четыре человека, пострадавших – на пять. По вине водителей автобусов также отмечается снижение всех трех показателей аварийности. С начала года зарегистрировано 81 ДТП, в которых 110 человек получили ранения, погибших нет. Количество ДТП снизилось на 10 происшествий, число раненных – на 26 человек, погибших – на три», – добавил он.

По словам Дамира Бикмухаметова, сотрудниками ГИБДД за семь месяцев в отношении водителей автобусов составлено 14 тыс. 222 административных материала. В том числе за управление транспортным средством в технически неисправном состоянии – 3753, за нарушение режима труда и отдыха – 298, за управление автобусом в нетрезвом состоянии – шесть, за управление автобусом без права управления – 13, за управление автобусом, лишенным права управления – два. Всего с начала года помещено на спецстоянку за различные нарушения 154 автобуса.

«Только за июль сотрудниками Госавтоинспекции в Средне-Волжское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта направлено 103 сообщения о нарушении транспортной деятельности, из них за отсутствие лицензии 39 сообщений», – подчеркнул замначальника управления.

Он также отметил, что на сегодня выявлено шесть фактов оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности пассажирских перевозок. «По трем возбуждены уголовные дела, по двум судам приняты решения», – заключил спикер.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в России разработают информационный ресурс, содержащий данные о водителях для проверки наличия у них водительского удостоверения и отсутствия действующих санкций в виде лишения права на управление транспортными средствами. К этому ресурсу будет обеспечен доступ юрлиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по аренде транспорта, перевозке пассажиров и багажа, в том числе легковым такси. 

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