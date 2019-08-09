В РТ предложили привлекать нелегальных перевозчиков к ответственности с помощью видеофиксации

(Казань, 9 августа, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане хотят внедрить процедуру привлечения нелегальных перевозчиков к административной ответственности с помощью системы фото- и видеофиксации. Об этом сообщил на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» начальник Средне-Волжского межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Борис Смирнов.

«Мы знаем про несанкционированные места отправления автобусов, но говорить о том, что ничего не сделано, – неправильно. Понятно, что предприниматели, имеющие серьезные доходы, так просто не уйдут из этого бизнеса. Поэтому они начинают работать с помощью телефонов, сайтов. Со своей стороны мы разрабатываем процедуру привлечения перевозчиков к административной ответственности с помощью приборов фото- и видеофиксации, выявляющих нарушения. Пока это в стадии разработки, но думаю, мы этого добьемся», – рассказал спикер.

Борис Смирнов подчеркнул, что некоторые несанкционированные перевозчики уже «ищут легальные пути для своего бизнеса».

Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ проводит работу по легализации таких перевозчиков, добавил начальник управления транспорта Миндортранса РТ Алексей Сидоров. «На сегодня есть ряд заявлений от перевозчиков об установлении маршрутов. Например, Набережные Челны – Казань. Легализовался перевозчик по направлению Елабуга – Казань. В работе – Заинск – Казань, Балтаси – Казань, Набережные Челны – Болгар», – заметил он.

По словам Алексея Сидорова, перевозчик обращается в министерство с заявлением, которое рассматривается. «Если нет препятствий для безопасности дорожного движения, то принимается положительное решение. Маршрут выставляется на открытый конкурс, перевозчик на него заявляется. У нас четко определены места отправления – это автовокзалы, других мест отправки не существует», – заявил он.

Отправка одного и того же транспортного средства более трех раз с мест, определенных постановлением Кабмина РТ № 388, признается посадкой пассажиров в неустановленном месте. За это нарушение водитель должен заплатить штраф в размере 3 тыс. рублей.

Для решения проблемы нелегальных перевозок в Госдуму внесен федеральный законопроект, касающийся изменений в законе об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом. Введение поправки позволит накладывать штрафы на юрлиц в размере до 200 тыс. рублей.

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