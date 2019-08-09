Татарстан предоставит данные для всероссийской базы водителей, лишенных прав

(Казань, 9 августа, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Татарстан предоставит данные для всероссийской базы автовладельцев, лишенных водительских прав. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил начальник Управления транспорта Миндортранса РТ Алексей Сидоров.

«В июне состоялся Государственный Совет РФ с участием Президента страны Владимира Путина. Один из вопросов, который поднимался, касался допуска к информационным базам по водителям, лишенным прав управления транспортными средствами», – рассказал спикер.

По словам Алексея Сидорова, по итогам заседания Правительству РФ было дано поручение проработать вопрос предоставления доступа к информационным ресурсам для юрлиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющим регулярные перевозки.



«Например, водитель автобуса на своем личном автомобиле попался в нетрезвом состоянии, когда находился в отпуске. Вышел на работу, никому не сказал, даже еще не сдал права. Его сотрудники ГИБДД останавливают, а он лишен прав. В этом случае руководитель предприятия также несет ответственность, хотя он и не знал. Юрлица будут иметь доступ к базам данных и по таксистам, лишенным прав», – отметил начальник управления.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что пассажирские перевозки в Татарстане будут контролироваться при помощи федеральной системы.

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