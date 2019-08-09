В России разрешили использовать животных для разведения и торговли

(Казань, 9 августа, «Татар-информ»). Правительство РФ в распоряжении, которое вступило в силу сегодня, конкретизировало случаи возможного использования зверей в предпринимательстве, сообщает «Парламентская газета».

«В документе говорится, что домашних животных можно использовать для разведения и торговли. Также разрешается их использование в области культуры, спорта, досуга и развлечений и для реабилитационных и социальных услуг, исключая медицинскую реабилитацию», — пишет издание.

Постановление разработали согласно статьям закона «Об ответственном обращении с животными», вступившего в силу в конце 2018 года.

Ранее также были разработаны новые требования к содержанию животных в зоопарках. Новый ГОСТ, вступающий в силу с начала 2020 года, устанавливает минимальные и максимальные площади вольеров для животных. Также документ рекомендует предусмотреть укрытия или зону, где обитатели зоопарка смогут спрятаться от любопытных глаз. ГОСТ получил официальное название «Услуги населению. Услуги зоопарков. Содержание хищных животных. Общие требования».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в России утвердили список потенциально опасных собак, в который попали следующие породы: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака и их метисы.

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