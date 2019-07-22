Татар-информ

22 июля 2019, 07:58

Общество

СМИ: В России разработали новые правила содержания животных в зоопарках

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Общество

СМИ: В России разработали новые правила содержания животных в зоопарках

Новый ГОСТ вступит в силу в 2020 году.

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). В России разработали новые правила содержания животных в зоопарках, пишут «Известия».

Новый ГОСТ, вступающий в силу с начала 2020 года, устанавливает минимальные и максимальные площади вольеров для животных. Также документ рекомендует предусмотреть укрытия или зону, где обитатели зоопарка смогут укрыться от любопытных глаз. 

Уровень благополучия питомцев следует оценивать, опираясь на результаты длительного наблюдения, научные исследования, а также на комментарии посетителей, говорится в документе. В нем прописаны и типовые правила поведения посетителей. Отдельным пунктом оговаривается и эмоциональный настрой: при посещении зоопарка посетителям нельзя проявлять агрессию или же враждебность.

ГОСТ получил официальное название «Услуги населению. Услуги зоопарков. Содержание хищных животных. Общие требования».

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