Татар-информ

6 августа 2019, 22:08

Общество

Татары Омска: Установка памятника Ермаку возбуждает межнациональную вражду и конфликт

Рекомендуем

Общество

Татары Омска: Установка памятника Ермаку возбуждает межнациональную вражду и конфликт

Фото: Марат Катыров

Представители сибирских татар считают, что памятник «покорителю Сибири» противоречит национальной политике страны.

(Казань, 6 августа, «Татар-информ»). Установка памятника Ермаку на въезде в город Тара возбуждает межнациональную вражду и конфликт, такое мнение в разговоре с корреспондентом ИА «Татар-информ» высказал сопредседатель национально-культурной автономии татар города Омска Марат Катыров. 

«Очень много смешанных семей, вместе работали, боролись. А этот памятник пробуждает в душе чувство вражды и ненависти», — считает общественный деятель, поскольку Ермак в памяти сибирских татар хранится только как головорез и разбойник, принесший коренному населению горе и страдания.

По словам Катырова, инициаторы установки памятника должны были провести публичные слушания, однако «они ни с кем не советовались, мнение татар не было учтено». 

Сопредседатель совета национально-культурной автономии татар Омска «Мэдэният» Камиль Сайфуллин также активно выступает против установки памятника завоевателю Сибири. 

«Каждый регион России старается выделять кого-то из своих известных исторических личностей. У нас для этих целей выбрали Ермака. Хотя он к Омской области не имеет никакого отношения», — рассказал Сайфуллин.

Он считает, что не нужно устанавливать памятные доски и памятники историческим фигурам, касающиеся взаимоотношений народов, живущих на территории России.

27 июля 30-тонный памятник Ермаку был установлен на въезде в город Тара — второго по величине города области после Омска. В конце июля омские татары обратились к губернатору области Александру Буркову с письмом, в котором выразили протест против установки памятника.  Замглавы Тарского района Владимир Жилин объяснил, что установка памятника Ермаку — личная инициатива местных бизнесменов.

Подробнее о ситуации читайте в материалах на сайте «События».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Фарид Мухаметшин: Наша задача – удержать людей на селе, создавая им достойные условия для жизни
Новости дня
22:08
Татары Омска: Установка памятника Ермаку возбуждает межнациональную вражду и конфликт

Представители сибирских татар считают, что памятник «покорителю Сибири» противоречит национальной политике страны.

21:52
Ряд домов Вахитовского района Казани почти на сутки останется без воды

По заявкам жильцов будут размещаться автоцистерны с водой.

21:18
Профессор КФУ рассказал, когда лучше наблюдать за «падающими звездами»

Ночью с 12 на 13 августа ожидается до 100 метеоров в час.

21:02
Марат Ахметов: За 20 лет численность сельских жителей в РТ снизилась более чем на 100 тыс. человек

В республике за 2018 год численность сельского населения снизилась на 3,5 тыс. человек.

20:48
В домах пяти районов Казани отключат свет из-за ремонта ЛЭП

Электричество начнут отключать в 8 часов утра.

20:34
Минэкологии РТ: «Будет чисто» РТ получила гранты на реализацию двух проектов

В новом сезоне экоактивисты Татарстана расскажут о памятниках природы в четырех районах на YouTube-канале.

20:20
Экс-директор Центрального стадиона о сложности прохода на матч: Надо просто приходить раньше

Павел Никулин высказал свое мнение о проблемах доступа футбольных болельщиков на последнем домашнем матче «Рубина» с ЦСКА.

20:06
На набережной озера Кабан казанцы смогут сдать вторсырье и поучаствовать в викторине об экологии

Мероприятие «КультТорг» состоится 10 августа.

19:50
Глава Минсельхозпрода РТ: Прогноз для уборочных работ пока неутешительный

Из-за высокой влажности почвы сельскохозяйственной технике практически невозможно заехать на поля, отметил Марат Ахметов.

19:36
Дверь «Корпорации монстров», логово нюхля и «Матрица»: В Альметьевске создали 11 стрит-арт объектов

В Нефтеграде завершилась лаборатория уличного искусства «Орнаменты города», которая проходила под руководством художников из арт-группы «Фрукты».

19:20
В Татарстане с апреля по июнь выявили 107 фальшивых купюр

В частности, на территории республики были обнаружены четыре поддельные купюры достоинством в 500 евро и три стодолларовые банкноты.

19:10
Фарид Мухаметшин: Наша задача – удержать людей на селе, создавая им достойные условия для жизни

Глава парламента РТ открыл серию зональных семинаров по вопросам повышения деловой активности сельского населения.

18:52
На «Культурной среде» казанцев научат играть в шахматы и танцевать акробатический рок-н-ролл

Фестиваль пройдет завтра в сквере около театра кукол «Экият».

18:38
Две пьесы казанских авторов вошли в шорт-лист фестиваля «Любимовка»

Отобранные пьесы будут представлены на новой театральной площадке «8/3» в Москве.

18:24
Экологи обнаружили свалку отходов на территории онкодиспансера в Татарстане

По факту организации свалки на территории строящегося медучреждения в Альметьевске возбуждено дело об административном правонарушении.

18:21
В челнинском суде Айрат Насыбуллин оплакивал репутацию и взывал к порядочности правоохранителей

Сегодня в Набережных Челнах суд избрал меру пресечения для руководителя Административно-технической инспекции города.

18:10
Энергетики восстановили энергоснабжение для 67,5 тыс. татарстанцев

В ликвидации последствий грозы и сильного ветра задействовали 429 человек и в 89 единиц техники.

17:54
Налоговики РТ открыли регистрацию участников слушаний по правоприменительной практике

В ходе обсуждения будет затронуто применение специального налогового режима для самозанятых.

17:49
Мамадышский Раскольников: жителя Татарстана обвиняют в убийствах одиноких пожилых женщин

Если вина мужчины будет доказана, он может отправиться за решетку пожизненно.

17:40
Татарстанские семьи с детьми могут получить ипотечный кредит по ставке 6% годовых

В рамках программы субсидирования ставки по ипотеке кредит под 6% годовых получили уже 15 тыс. российских семей.

17:26
Татарстанских детей и молодежь приглашают к участию в конкурсе театральных афиш

Заявки принимаются до 30 сентября.

17:19
На трассе в Татарстане появился первый муляж автомобиля ДПС

Муляж из металлопрофиля поставили на 30-м километре трассы Казань – Ульяновск.

17:12
Правительство РФ согласовало с Татарстаном поставку 57 школьных автобусов

Минобрнауки РТ распределит полученные автобусы после анализа потребности районов в транспорте для школьников.

16:55
В Нижнекамске рухнул тент передвижного зоопарка «Черепаха»

Кадрами с места событий поделились пользователи социальных сетей.

16:48
Минниханов досрочно освободил от обязанностей двух членов Центризбиркома Татарстана

Оба члена ЦИК РТ с правом решающего голоса ранее написали заявления о досрочном прекращении обязанностей.

События