Татары Омска: Установка памятника Ермаку возбуждает межнациональную вражду и конфликт

(Казань, 6 августа, «Татар-информ»). Установка памятника Ермаку на въезде в город Тара возбуждает межнациональную вражду и конфликт, такое мнение в разговоре с корреспондентом ИА «Татар-информ» высказал сопредседатель национально-культурной автономии татар города Омска Марат Катыров.

«Очень много смешанных семей, вместе работали, боролись. А этот памятник пробуждает в душе чувство вражды и ненависти», — считает общественный деятель, поскольку Ермак в памяти сибирских татар хранится только как головорез и разбойник, принесший коренному населению горе и страдания.

По словам Катырова, инициаторы установки памятника должны были провести публичные слушания, однако «они ни с кем не советовались, мнение татар не было учтено».

Сопредседатель совета национально-культурной автономии татар Омска «Мэдэният» Камиль Сайфуллин также активно выступает против установки памятника завоевателю Сибири.

«Каждый регион России старается выделять кого-то из своих известных исторических личностей. У нас для этих целей выбрали Ермака. Хотя он к Омской области не имеет никакого отношения», — рассказал Сайфуллин.

Он считает, что не нужно устанавливать памятные доски и памятники историческим фигурам, касающиеся взаимоотношений народов, живущих на территории России.

27 июля 30-тонный памятник Ермаку был установлен на въезде в город Тара — второго по величине города области после Омска. В конце июля омские татары обратились к губернатору области Александру Буркову с письмом, в котором выразили протест против установки памятника. Замглавы Тарского района Владимир Жилин объяснил, что установка памятника Ермаку — личная инициатива местных бизнесменов.

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