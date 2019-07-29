Татары Омска написали губернатору области письмо с протестом против установки памятника Ермаку

(Казань, 29 июля, «Татар-информ», Рамис Латыпов). Татары Омска обратились к губернатору Омской области Александру Буркову с письмом, в котором выразили протест против установки памятника Ермаку. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал сопредседатель национально-культурной автономии татар города Омска Марат Катыров.

«Он (Ермак — ред.) хранится в памяти сибирских татар лишь как разбойник и головорез, чужак, принесший татарам только горе и страдания. Он расстреливал села из пушек, убивал мирное население. О нем лишь отрицательные воспоминания. А установление этого памятника побуждает лишь межнациональную вражду и разногласие. Мы — город Омск, Омская область, общественность района категорически против памятника, в письме написали об этом», — прокомментировал Марат Катыров.

По его словам, он также предложил Александру Буркову собрать круглый стол и повторно рассмотреть вопрос установления памятника. «Пусть установят в краеведческом музее как памятник исторической личности, исторический памятник. А не так, чтобы показать свое превосходство, что это завоеванный народ, не делая из него национального героя», — пояснил представитель общественной организации татар.

По словам Марата Катырова, подобное в городе уже происходило. «В 2016 году в Советском парке отдыха установили бюст якобы освободителю Ермаку. После этого мы собрали круглый стол с представителями администрации города Омска. Договорились, что через год они уберут этот бюст и установят его на территории музея. Сменились мэр и губернатор. А бюст там стоит, плита откололась, он в заброшенном состоянии», — рассказал Катыров.

Марат Катыров также заявил о намерении выйти с обращением по этому же вопросу к татарским автономиям в городах Сибири, а также Татарстану и Всемирному конгрессу татар.

Ермак Тимофеевич (1532 — 1585 гг.) — казачий атаман, считается завоевателем Сибири. 27 июля 30-тонный памятник Ермаку был установлен на въезде в город Тара — второго по величине города области после Омска.

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