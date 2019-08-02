Татар-информ

2 августа 2019, 18:50

Общество

Администрация Тарского района Омской области объяснила причины установки памятника Ермаку

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Общество

Администрация Тарского района Омской области объяснила причины установки памятника Ермаку

Фото: архив

Представители сибирских татар считают, что памятник «покорителю Сибири» противоречит национальной политике страны.

(Казань, 2 августа, «Татар-информ», Рамис Латыйпов). Заместитель главы Тарского района Омской области Владимир Жилин объяснил причины установления в городе памятника Ермаку. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал руководитель Тюменского филиала Собрания татарских мурз Данияр Ахметов.

Как пояснил Владимир Жилин, установка памятника Ермаку — личная инициатива местных бизнесменов. По словам мурзы, перед установкой велись переговоры с татарской общественностью города. Вопрос обсуждали вместе с председателем совета мечети Ризваном Башировым, имамом религиозной общины Радиком Ахметовым, методистом татарского культурного центра Гульшат Сатышевой и общественным деятелем Гадилей Лаврук. В ответе Владимира Жилина говорится: «К 425-летию города Тара на границе Российского государства может быть установлен памятник Ермаку как объединителю народа Сибири. На заседании районного Общественного совета принято решение о том, что по желанию татарских религиозных, общественных организаций за счет частного финансирования может быть установлен памятник татарской личности». 

«Что бы ни говорили, татарский народ исчезновение Сибирского ханства связывает с Ермаком. Наша государственная политика направлена на урегулирование межнациональных отношений. А руководители на местах эту политику не выполняют, таким образом разбалтывают межнациональные отношения», — сказал Данияр Ахметов корреспонденту ИА «Татар-информ».

По мнению руководителя Тюменского филиала Собрания татарских мурз, было необходимо перед установлением памятника вынести этот вопрос на общественное обсуждение. «Уже по ответу властей Тарского района видно, что общественности объявили прямо перед установкой памятника. Для татар Ермак — сложная личность, к тому же для Тары он — никто, не имеет к городу никакого отношения. Понятно, что установление памятника таким образом вызовет недовольство у общественности», — отметил Данияр Ахметов.

Ермак Тимофеевич (1532 — 1585) — казачий атаман, считается завоевателем Сибири. 27 июля 30-тонный памятник Ермаку был установлен на въезде в город Тара — второго по величине города области после Омска. В конце июля омские татары обратились к губернатору области Александру Буркову с письмом, в котором выразили протест против установки памятника.

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