В Казани на Курбан-байрам организуют 16 мест для заклания жертвенных животных

(Казань, 6 августа, «Татар-информ», Артур Казанцев). На Курбан-байрам в Казани организуют 16 мест для забоя жертвенных животных. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал первый заместитель муфтия Татарстана Рустем хазрат Валиуллин.

«У нас в Казани на Курбан-байрам верующие соберутся в 16 мечетях. Места для жертвоприношений были проверены ветеринарными службами, и все они соответствуют ветеринарным требованиям. Заклание жертвенных животных начнется после праздничного намаза и продлится в течение трех дней», – сообщил спикер.

Согласно решению Совета казыев РТ, размер нисаба для совершения жертвоприношения составляет 20 тыс. рублей.

«У человека, который совершает курбан, не должно быть никаких материальных обременений, которые делали бы его должником. У человека должны быть 20 тыс. рублей, в которых он не сильно нуждается», – подчеркнул Рустем хазрат.

Праздничный вагаз в Казани начнется в 4 часа утра, а гает-намаз – в 4.30. В других городах и селах Татарстана время начала празднования будет определено в соответствии с моментом восхода солнца.

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