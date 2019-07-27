Фонд «Закят» в преддверии Курбан-байрама объявляет акцию «Накорми нуждающегося»

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). В преддверии Курбан-байрама, который в этом году отмечается 11 августа, благотворительный фонд «Закят» объявляет традиционную акцию «Накорми нуждающегося», сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

Отмечается, что в рамках акции каждый желающий может купить барашка в фонде «Закят» и передать жертвенное мясо нуждающимся.

Стоимость одного годовалого барана составляет 8 тыс. рублей и включает заклание, разделку и раздачу мяса неимущим, инвалидам и многодетным семьям.

«Благотворительный фонд „Закят“ полностью возьмет на себя решение всех организационных вопросов: от закупки до доставки мяса в руки нуждающихся», — прокомментировал гендиректор фонда Булат Марданов.

Воспользоваться услугами фонда можно, позвонив по телефону: +7 (843) 225-33-22. Количество баранов ограничено.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане определены места заклания в дни праздника Курбан-байрам.

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