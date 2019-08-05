ДТП с девятью пострадавшими в Татарстане спровоцировал водитель отечественной легковушки

(Казань, 5 августа, «Татар-информ»). ДТП с восемью пострадавшими в Арском районе спровоцировал водитель отечественной легковушки, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ.

«Водитель “Лады Калины”выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с “Рено Сандера”», – добавили в МВД по РТ.

ДТП произошло на двухполосной дороге в селе Старые Турнали.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на трассе в Арском районе РТ столкнулись «Лада Калина» и «Рено Сандеро». В аварии пострадали девять человек, позже один из них – водитель «Лады» скончался в больнице от травм, несовместимых с жизнью.

В «Ладе», по данным МВД по РТ, ехали четыре человека, в «Рено» – пятеро. За жизнь пятерых взрослых и троих детей борются медики.

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