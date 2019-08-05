Скончался один из пострадавших в столкновении двух легковушек в Татарстане

(Казань, 5 августа, «Татар-информ»). В больнице скончался один из пострадавших в столкновении легковушек в Татарстане. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что ДТП с участием «Рено» и «Лады» произошло сегодня около шести часов вечера возле села Старые Турнали Арского района РТ.

«Всех пострадавших доставили в Центральную районную больницу Арска. 33-летний мужчина скончался от травм несовместимых с жизнью уже в больнице. Состояние еще пятерых взрослых врачи оценивают, как тяжелое. Троих детей – пяти, семи и шестнадцати лет – также доставили в больницу. Одного из детей в настоящее время оперируют», – рассказала ИА «Татар-информ» пресс-секретарь ведомства Альфия Хасанова.

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