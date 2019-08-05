Трое взрослых и четверо детей пострадали в результате столкновения двух легковушек в Татарстане

(Казань, 5 августа, «Татар-информ»). В результате серьезной аварии в Арском районе Татарстана пострадали по меньшей мере семь человек. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили очевидцы аварии.

По предварительным данным, ДТП с участием «Рено» и «Лады» произошло сегодня около шести часов вечера возле села Старые Турнали.

«В результате аварии, по предварительным данным, пострадали 7 человек, в том числе четверо детей. К месту происшествия выехали две врачебные бригады Арской ЦРБ и одна бригада Балтасинской СМП», – рассказали агентству в пресс-службе Минздрава РТ.

Причины происшествия и точное количество пострадавших устанавливаются.





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