Озеро Марьино в казанском парке Победы очистили от мусора и водорослей

(Казань, 4 августа, «Татар-информ»). Озеро Марьино в казанском парке Победы за два дня очистили от мусора и водорослей. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

В первый день сотрудники Центрального территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана и добровольцы из числа жителей Казани собрали несколько десятков мешков мусора, среди которого были стеклянные и пластиковые бутылки, металлические банки и даже старые канистры.

Во второй день субботника экологи и волонтеры сосредоточились на очистке водоема от водорослей с помощью специальных грабель.

«Считаю, что именно молодежь должна заботиться о чистоте своего города, о благоустройстве мест отдыха», – заметил принявший участие в мероприятии казанец Артем Авакумов.

Уборка берегов озера Марьино была организована в рамках экологической акции «Чистый берег». До этого в столице Татарстана в ходе данной акции были очищены прибрежные территории озер Лесное, Ротановое, Малое и Большое Чайковые, Малое и Большое Чуйково, водоемов между улицами Мусина и Маршала Чуйкова, проспектом Ямашева, а также ряда других, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

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