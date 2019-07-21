Аквалангисты и добровольцы собрали 130 мешков мусора на озере Лесном в Казани

(Казань, 21 июля, «Татар-информ»). На озере Лесном, расположенном в Авиастроительном районе Казани, состоялась масштабная экологическая акция. Активисты очистили дно и прибрежную территорию озера, сообщает пресс-служба Русского географического общества.



Акция состоялась при участии членов РГО, сотрудников Минэкологии РТ, представителей партии «Единая Россия», активистов экодвижения «Будет Чисто» и неравнодушных граждан. Территория озера оказалось очень замусоренной, а сам пляж не был оборудован контейнерами для сбора мусора.

По пляжной территории было раскидано много осколков, пустых бутылок, а некоторые кусты и заросли у воды использовались в качестве свалок, откуда участники акции достали по несколько мешков мусора.



Также участие в акции приняли аквалангисты Подводного исследовательского отряда имени А.А. Леонова. Они погрузились на дно озера, чтобы поднять мусор. Аквалангисты отметили, что в озере плохая видимость, не более метра. Подводные исследователи достали со дна стеклянные и пластиковые бутылки и много кирпичей – их на дне оказалось больше всего. По окончанию акции весь собранный мусор был вывезен с территории пляжа.



Экологическая акция на озере Лесном – пятая акция по очистке водоемов в этом году, которую провели Татарстанское отделение РГО и Министерство экологии и природных ресурсов РТ.

Дни очистки водоемов Татарстанское отделение РГО проводит уже более десяти лет, в рамках которого активисты очищают от мусора дно и прибрежную зону крупных городских водоемов республики – популярных мест отдыха жителей.

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