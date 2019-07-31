Казанцы очистят от мусора побережье озера Марьино

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). В течение двух дней, 1 и 2 августа, в прибрежной зоне озера Марьино по улице Короленко пройдет природоохранная акция «Чистый берег», сообщает пресс-служба администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани.

Присоединиться к уборке могут все неравнодушные жители города. Акция стартует в 10 часов утра, все необходимые инструменты участникам будут выданы. Ранее благодаря подобной акции на озере Лесное (Авиастроительный район) свыше 20 человек смогли собрать 130 мешков мусора.

В рамках экоакции уже очищены прибрежные территории озер Лесное, Ротановое, Малое и Большое Чайковые, Малое и Большое Чуйково, а также озер по улицам Ключищенская и 2-я Муромская, водоемов между улицами Мусина, Маршала Чуйкова и проспекта Ямашева и др.

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