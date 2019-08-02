В предстоящие выходные на территории Татарстана сохранится дождливая погода

(Казань, 2 августа, «Татар-информ»). В предстоящие выходные, 3 и 4 августа, на территории Татарстана сохранится дождливая погода, сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.

Отмечается, что ночью столбики термометров могут опуститься до +7..+12 градусов, днем температуры воздуха составят +13..+19 градусов.

Начало новой недели ознаменуется ухудшением погодных условий. Синоптики прогнозируют местами сильные дожди, а в отдельных районах — град.

Ранее профессор КФУ Юрий Переведенцев рассказал, что в августе в Казани еще может быть несколько жарких дней.

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