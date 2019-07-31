Профессор КФУ: В августе в Казани еще может быть несколько жарких дней

(Казань, 31 июля, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). По прогнозу Гидромета РФ, среднемесячная температура в августе в Казани будет на два градуса ниже нормы. Но не стоит расстраиваться. Возможно, последний летний месяц еще подарит несколько жарких дней. Об этом корреспонденту «Татар-информ» сообщил сегодня после пресс-конференции заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ, доктор географических наук, профессор Юрий Переведенцев.

«Все нынешнее лето мы наблюдали волны тепла и холода, было то повышение, то понижение температуры воздуха. Поэтому говорить о том, что лето совсем прошло, не стоит. Нужно пережить ближайшую декаду, когда будет пониженная температура воздуха. Возможно, в августе еще будет несколько теплых дней», — сказал он.

Эксперт добавил, что в этом году погодой управляет циркуляционный фактор. Если бы над республикой сейчас стоял антициклон, не было бы облаков, то была бы жара. Из-за постоянного прихода циклонов у нас наблюдается пасмурная погода.

«Пока стационирует депрессия, которая быстро от нас не убежит. Рассчитывать на жару на этой неделе точно не приходится. Но все в природе не может быть одинаковым. Циклон – это воронка, которая заполнится со временем. Будем надеяться, что гребень с Западной Европы, где сейчас стоит жара, сместится к нам», — подчеркнул Переведенцев.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.