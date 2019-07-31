Татар-информ

31 июля 2019, 12:40

Общество

Профессор КФУ рассказал, когда в Казань вернется лето

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Общество

Профессор КФУ рассказал, когда в Казань вернется лето

Фото: архив

Средняя температура в июле в столице Татарстана была на 1,5-2 градуса ниже нормы.

(Казань, 31 июля, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Среднемесячная температура в августе в Казани будет ниже многолетней нормы. Такой неутешительный прогноз сообщил сегодня в ИА «Татар-информ» заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ, доктор географических наук, профессор Юрий Переведенцев.   

«Среднемесячная температура в августе в Казани будет ниже многолетней нормы. По прогнозу Гидромета РФ, на ближайшую декаду тепла ожидать не приходится. Сейчас среднесуточная температура составляет 20-21 градус тепла, аномалия может составлять 4-5 градусов», — отметил спикер.

Согласно данным Переведенцева, весь июль на территории региона преобладала область низкого давления. Температура в июне была выше нормы на 1,9 градуса, по осадкам был недобор. В июле средняя температура в Казани была на 1,5-2 градуса ниже нормы: среднемесячная температура в июле в Казани должна быть 21 градус, а фактически составляла около 19 градусов.

«Первая декада августа будет градусов на шесть ниже нормы. Среднемесячная температура может быть на два градуса ниже нормы. Все надежды на сентябрь, на бабье лето», — заключил он.
 

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