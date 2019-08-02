Из аэропорта Казани сегодня в хадж отправилась самая большая группа паломников

(Казань, 2 августа, «Татар-информ»). В первый день месяца Зуль-хиджа из международного аэропорта «Казань» в хадж отправились пять групп паломников в составе 245 человек, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

Будущие хаджи вылетели чартерным рейсом, следующим в Джидду. Среди паломников, отправившихся сегодня в путь, научные работники, учителя Корана в медресе и религиозных учебных заведениях, победители конкурсов.

«Мужчины-паломники начали готовиться к совершению хаджа уже в аэропорту: они надели ихрам — специальную одежду, состоящую их двух кусков белой чистой ткани», — говорится в источнике.

Первые 49 паломников из Татарстана отправились в хадж 25 июля.

Ранее Роспотребнадзор дал советы по соблюдению мер личной профилактики во время хаджа.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.