Роспотребнадзор предупредил паломников о рисках для здоровья во время хаджа

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). Роспотребнадзор дал советы по соблюдению мер личной профилактики во время хаджа, так как в Саудовской Аравии есть риск заболеть холерой, корью или лихорадкой Зика. Рекомендации опубликованы на официальном сайте ведомства.

Так, во время хаджа следует чаще мыть руки, кашлять и чихать в салфетку, а также носить марлевую повязку в местах скопления людей. Кроме того, необходимо избегать контактов с заболевшими и не трогать их вещи.

Не стоит приближаться к верблюдам — лучше избегать прямого контакта с ними. Кроме того, следует воздержаться от употребления некипяченого и пастеризованного веблюжьего молока, а также покупки пищи в местах неорганизованной торговли.

В случае недомогания нужно обратиться к врачу, а если симптомы проявятся уже после возвращения в Россию, доктора нужно проинформировать о недавней поездке.

«В адрес управлений Роспотребнадзора по субъектам РФ направлены предложения по организации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ и духовных управлений мусульман по вопросам организации выезда паломников, в том числе по обязательной иммунизации против менингококковой инфекции», — говорится в сообщении.

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