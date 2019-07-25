Первые 49 паломников из Татарстана отправились в хадж

(Казань, 25 июля, «Татар-информ», Гульнар Гарифуллина). Сегодня 49 татарстанских паломников отправились в Саудовскую Аравию для совершения хаджа. В международном аэропорту «Казань» первых хаджиев проводил первый заместитель муфтия Рустам хазрат Валиуллин, дал им напутствие, высказал свои пожелания и советы.

Рустам хазрат напомнил о важности знания и соблюдения специальных правил совершения хаджа, что мужчины и женщины должны помнить об ограничениях в своем поведении. В частности, заместитель муфтия призвал быть особо внимательными, покупая книги за рубежом, и всегда консультироваться с руководителями групп. «В некоторой литературе религиозная истина может быть искажена, может быть ошибочная информация. Каждый хаджи, получая книгу в дар, сначала должен спросить, полезна она или нет», — сказал Рустам хазрат Валиуллин.

Заместитель муфтия РТ также призвал паломников соблюдать выдержку и терпение. «Полноценное питание, сон помогут вам сохранить спокойствие, терпеливо одолевать трудности путешествия. Недостаточное питание и сон могут привести к вялому состоянию, во время поклонения могут и на ноги наступить. Нельзя выражаться, ссориться, махать кулаками», — предупредил хазрат отъезжающих.

По словам хазрата, руководители групп — опытные люди, ранее совершавшие хадж и прошедшие специальные курсы. Руководитель этой группы паломников — имам-мухтасиб Буинского района Ильмир хазрат Хасанов.

Ильмир хазрат сообщил, что каждому паломнику вручены молитвенник, справочник-путеводитель, словарь, специальные сумки от официального оператора «ДУМ РТ Хадж». «Эти сумки помогают отличить наших в толпе», — пояснил Ильмир хазрат Хасанов.

Руководитель «ДУМ РТ Хадж» Ранис хазрат Вахитов рассказал о мерах профилактики болезней паломников: каждому из них сделана прививка от дифтерии, менингита. «В хадж поедут 20 медиков. Они будут сопровождать паломников и в самолете, и в автобусе. Есть врачи разной квалификации», — уточнил хазрат.

Группа паломников из Казани вылетает в Москву, оттуда в Дубай. Из Дубая они совершат двухдневную поездку на автобусе до Саудовской Аравии.

Вчера в хадж отправились 4 группы (196 человек). Всего из Татарстана поедут 36 групп. Последняя отправится 4 августа.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.