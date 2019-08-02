Житель Татарстана за три дня построил лодку из 12 досок

(Казань, 2 августа, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). За три дня построил лодку из 12 досок житель Татарстана, гендиректор архитектурной мастерской «Старая Казань» Павел Тиняев. Судно будет представлено 3-4 августа на первом Свияжском фестивале судостроения «Народная лодка».

«Это был эксперимент. Мы с яхтсменом Андреем Богдановым в конце прошлого года учредили ассоциацию „Старая Волга“, и первым нашим мероприятием стал эксперимент. Смысл его был такой — сможет ли группа из двух-трех судостроителей за три дня построить лодку из 12 досок? Этот эксперимент свершился. Мы сумели построить лодку в новогодние праздники. Кто-то уехал на отдых в Таиланд, а мы строили лодку под открытым небом. Мы решили ее не спускать на воду, она будет представлена на площадке судостроения на фестивале „Народная лодка“», — рассказал он.

Фестиваль пройдет на острове-граде Свияжск. В его программе парад судов, гонка гребных судов на приз Старой Волги, соревнования бурлацких артелей на приз острова Свияжск. Для гостей будут организованы музыкальная программа, лектории, мастер-классы, конкурсы, фотовыставка.

В рамках мероприятия пройдут тематические площадки по традиционным способам деревянного судостроения, такелажному делу, истории волжского судостроения, а для самых юных гостей откроется детская познавательная площадка.

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