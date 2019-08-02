На фестивале «Народная лодка» в Свияжске пройдет выставка советских лодочных моторов

(Казань, 2 августа, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Выставка советских лодочных моторов пройдет в рамках первого фестиваля судостроения «Народная лодка» в Свияжске 3-4 августа. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» директор музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Артем Силкин.

«В 60-80-е годы был расцвет любительского маломерного флота на Волге, когда каждый второй житель Казани имел лодку с мотором. Не стоит этот культурный пласт исключать из внимания. У нас пройдет выставка советских лодочных моторов, которые практически вышли из употребления и являются коллекционными экземплярами. Их можно будет увидеть в Свияжске и услышать рассказ об этих моторах», – сообщил он.

В программу фестиваля также вошли парад судов, гонка гребных судов на приз Старой Волги, соревнования бурлацких артелей на приз острова Свияжск. Для гостей будет организована музыкальная программа, лектории, мастер-классы, конкурсы, фотовыставка. В рамках мероприятия пройдут тематические площадки по традиционным способам деревянного судостроения, истории волжского судостроения, а для самых юных гостей откроется детская познавательная площадка. Отдельная зона будет посвящена жизни и быту рыбаков.

«Будет площадка, посвященная жизни и быту рыбаков. На ней будет представлено все, что связано с этой тематикой. Еще 50 лет назад рыболовные снасти и другие предметы рыболовов были в обычном обиходе», – рассказал гендиректор архитектурной мастерской «Старая Казань» Павел Тиняев.

Кроме того, на фестивале будет представлен стенд, посвященный такелажному делу и мастерству завязывания узлов. Гости мероприятия увидят оригинальные лодки рыбаков 40-летней давности. Для собравшихся на празднике выступят дуэт балалаечников из Уфы, знакомый жителям республики по участию в «Дне Свияжской ухи» в прошлом году, девушка-гусляр и другие. Также пройдет лекторий на тему волжской тематики и истории судостроения.

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