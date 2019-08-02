В выходные на острове-граде Свияжск впервые пройдут гонки «Народная лодка»

(Казань, 2 августа, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Первый свияжский фестиваль судостроения «Народная лодка» пройдет в предстоящие выходные — 3-4 августа в Татарстане. К участию в мероприятии на территории музея-заповедника «Остров-град Свияжск» заявлено 85 участников. Об этом стало известно сегодня на пресс-конференции в «Татар-информ».

«На острове, окруженном тремя реками — Свиягой, Волгой и Щукой, пройдет мероприятие, посвященное волжскому лодкостроению и волжскому образу жизни. Волга — это не только рыбалка, но и культура, фольклор. Два года назад мы ездили от нашего музея в музей Петрозаводска и узнали, что там до сих пор существует несколько сотен мастеров, которые делают деревянные лодки. Тогда у меня возникла с новой силой идея найти мастеров, которые делают деревянные лодки у нас», — рассказал директор музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Артем Силкин.

Спикер узнал, что рыболовы Свияжска заказывали деревянные лодки в соседней деревне Собаки. Однако на месте выяснилось, что последний лодочный мастер умер год назад. Там удалось найти лишь несколько человек, умеющих изготавливать деревянные лодки. Артема Силкина удивил тот факт, что жители Волги утрачивают это мастерство.

«В Германии традиционное мастерство изготовления деревянных лодок внесено в список объектов материального наследия ЮНЕСКО. Очевидно, что ремесла — тоже часть нашей культуры и идентичности, которую необходимо сохранять», — отметил он.

В программе фестиваля парад судов, гонка гребных судов на приз Старой Волги, соревнования бурлацких артелей на приз острова Свияжск. Для гостей будет организована музыкальная программа, лектории, местер-классы, конкурсы, фотовыставка. В рамках мероприятия пройдут тематические площадки по традиционным способам деревянного судостроения, такелажному делу, истории волжского судостроения, а для самых юных гостей откроется детская познавательная площадка.

Фестиваль «Народная лодка» проводится ассоциацией «Старая Волга» на голом энтузиазме самих организаторов. Победители гонок получат в награду кубки и почетные грамоты. Группа инициаторов надеется, что мероприятие послужит толчком к возрождению деревянного лодкостроения в Татарстане.

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