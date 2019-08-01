На фестивале духовых оркестров «Фанфары Казани» впервые сыграют летчики

(Казань, 1 августа, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Особенностью восьмого фестиваля духовых оркестров «Фанфары Казани» станет выступление летчиков. Об этом рассказала на пресс-конференции в Минкультуры РТ директор музея-заповедника «Казанский Кремль» Зиля Валеева.

«В прошлом году у нас [на фестивале] впервые был Тихоокеанский флот. Программу моряков мы ждали особенно, а в этом году свое мастерство покажут летчики филиала Военно-воздушной академии имени профессора Жуковского и Юрия Гагарина из Челябинска», – отметила она.

Летчики выступят на главной площадке фестиваля в Казанском Кремле, в также в парке «Черное озеро» и в Международном аэропорту «Казань». Воздушная гавань впервые станет местом выступления духовых оркестров.

Валеева также подчеркнула, что событие приобретает формат международного: в Казани свое мастерство продемонстрируют коллективы не только из России, но и из Казахстана и Болгарии. Всего фестиваль примет почти 20 оркестров, по пять из которых будут представлять Минобороны РФ и Росгвардию. Событие продлится с 8 по 11 августа.

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